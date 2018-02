Pelé mostra seu filme no Supremo Pelé participou nesta sexta-feira da exibição do filme ?Pelé Eterno? no auditório do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, a convite do ministro Gilmar Mendes, que é torcedor do Santos e amigo do ex-jogador. Em rápida entrevista após a exibição do filme, Pelé, que foi abraçado e elogiado pelos ministros do Supremo, disse que sempre se emociona com o carinho de seus admiradores. "Quero continuar a representar o Brasil. Eu continuo me emocionando com as calorosas recepções", afirmou o ex-jogador. O auditório do Supremo ficou lotado durante as duas horas de exibição do filme. Muitos vibravam ao reverem os gols feitos por Pelé. No final, vários servidores, alguns levando os filhos, pediram autógrafo ao ex-jogador. A vários deles, ele entregou réplicas autografadas da famosa camisa 10 da seleção brasileiro. Solícito, Pelé ainda ficou para participar por alguns momentos da festa de confraternização de fim de ano dos funcionários do Supremo.