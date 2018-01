Pelé não acredita em surpresa domingo Pelé espera não ter nenhuma surpresa no jogo deste domingo entre as seleções do Brasil e do Chile, em Brasília (DF). "Não gosto muito de contar com a vitória antes de ela vir, mas acredito que a seleção brasileira tem time de sobra para ganhar", acentuou, ressaltando que o futebol sempre apresenta algumas surpresas. ?E quem já esteve dentro de campo sabe disso?, acrescentou. "Eu não espero que tenha surpresa, mas vamos respeitar o Chile", pediu. "Vamos ganhar primeiro, porque só falta essa vitória para a classificação." Faltando menos de um ano para a Copa do Mundo, Pelé acredita que os favoritos para vencê-la serão os de sempre. Além de Brasil e Argentina, na Europa ele citou Itália, Espanha, Alemanha e Inglaterra. "Poderá acontecer alguma surpresa, mas não acredito", salientou.