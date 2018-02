Pelé não comparece à feira internacional de futebol

A I Feira Internacional de Futebol, a FUTEXPO 2008, foi pré lançada nesta segunda em Santos sem a presença do seu mais ilustre convidado: Pelé. Inédito no mundo, o evento que acontecerá em Santos de 1.º a 6 de julho de 2008, trará para o País, entre outras atrações, a exposição 'Pelé Experience' visitada por 119 mil pessoas em Berlim, durante a Copa da Alemanha no ano passado. No entanto, Pelé não compareceu à festa nesta segunda. "Estou muito chateado, muito magoado porque eu investi muito é uma patente minha há mais de cinco anos, é um projeto que eu trouxe do exterior", disse o idealizador do evento Sérgio Fiúza, que não soube explicar o motivo da ausência do Rei. Com um custo entre US$ 2 a 3 milhões (cerca de R$ 4 a 6 milhões), a feira deve receber até 200 mil visitantes de todo o País. Só o custo do 'Pelé Experience' é de US$ 650 mil (cerca de R$ 1,2 milhões). "Isso é muito caro para a gente para acontecer, por exemplo, o que aconteceu hoje [a ausência de Pelé], isso foi inadmissível", lamentou Fiúza. Além do Rei do Futebol, outros grandes nomes do esporte devem participar da feira. O alemão Franz Beckenbauer foi convidado por Fiuza, que também cita a possível presença do inglês David Beckham e o francês Zinedine Zidane. "Para o jogo das estrelas, o Robinho já nós garantiu, mas só o Diego assinou até agora. Em contrapartida, o Robinho é amigo pessoal do Beckham e num momento de descontração falou ‘vou fazer o convite’". O jogo beneficente com as estrelas do futebol mundial está na programação da feira, que também vai tratar de futebol de salão, de praia, society e futevôlei. Haverá palestras e estandes de empresas do ramo durante os seis dias de evento.