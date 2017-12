Pelé nega ter problemas com Maradona O ex-jogador Pelé desembarcou na manhã desta sexta-feira em Buenos Aires, onde vai participar da festa de despedida de Maradona e garantiu nunca ter tido problemas com o argentino. ?Rivalidade, vocês (jornalistas) inventam. Eu nunca tive problemas com ele?, disse Pelé. ?Se tivesse, eu não estaria aqui?, acrescentou ele, ainda no aeroporto de Ezeiza. Pelé reiterou que não participará do jogo porque já deixou o futebol há muito tempo e que não poderia abrir uma exceção agora, nem que fosse por apenas alguns minutos. Mas disse que está feliz por participar da festa. ?Quando recebi o convite eu disse que só não estaria em sua festa de despedida se tivesse algum compromisso de trabalho anteriormente agendado. Um esportista que deu tantas alegrias ao torcedor, merece uma grande despedida?, assegurou Pelé. O atacante Romário é o único jogador brasileiro a participar da festa. Maradona havia convidado Ronaldo, Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos, mas os três últimos estão com a seleção brasileira que na quarta-feira enfrenta a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ronaldo voltou a sentir uma contusão muscular e não foi liberado pelos médicos da Inter de Milão.