Pelé: ?O Brasileirão está manchado? Campeonato Brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, Maradona, Copa do Mundo e até política. Pelé falou sobre tudo isso nesta quinta-feira, no lançamento da nova coleção de artigos esportivos Retrô 1970, da Puma, na loja da marca nos Jardins, em São Paulo. ?Campeonato Brasileiro? Manchado está, o Brasil sabe disso?, disse o ex-jogador. Mas, para evitar mal-entendidos, ele foi logo esclarecendo: ?É bom que fique claro que isso tudo que ocorreu não é culpa do Corinthians.? Pelé falou também sobre o escândalo da arbitragem brasileira. ?A corrupção não existe só no futebol, está principalmente na política. Falam do futebol porque sempre encontra-se em evidência. O problema está na sociedade?, avisou. Pelé reiterou a crítica à direção do Santos, ao falar do atual momento da equipe. ?Para nós, santistas, é triste. Foi prematura a troca do técnico Gallo. O Santos estava bem. Gosto do Gallo, como do Nelsinho, mas infelizmente eu estava certo.? Orgulhou-se das comparações que já começam a ser feitas entre Ronaldinho Gaúcho e ele próprio. ?Hoje é mesmo o melhor do mundo, mas o Brasil costuma esquecer seus grandes jogadores, como Zico, Sócrates, Falcão, Romário, são tantos?, afirmou. Para Pelé, a Itália é sempre uma seleção difícil para o Brasil em Copas do Mundo, enquanto Argentina é, da mesma forma, uma eterna concorrente brasileira. Além disso, ele deu um aviso para o Mundial de 2006: ?Inglaterra e a República Checa são também favoritos.? E até Maradona foi alvo dos comentários de Pelé nesta quinta-feira. ?Foi uma honra para mim ser o primeiro convidado do programa dele. Fiquei feliz em poder ajudá-lo?, disse o ex-jogador, que acompanha o drama do seu filho Edinho, que continua aguardando julgamento em regime de prisão - é acusado de tráfico de drogas. ?Confio na justiça. Eles fez amizades erradas. Toda cidade de Santos era amiga do Naldinho (traficante). Eu era amigo do pai dele. Que a justiça decida?, afirmou Pelé, que não se esquivou de opinar sobre política. E não foi político: ?O PT foi a grande decepção. A gente esperava que fosse a ressurreição?.