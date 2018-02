Pelé: o Corinthians tem de ser campeão da Série B e subir

Pelé lamentou o rebaixamento do Corinthians para a Série B do Campeonato Brasileiro e culpou a má administração do clube pela péssima fase do time do Parque São Jorge. "Quando começaram as negociações do Corinthians com o Kia (Joorabchian, então presidente da MSI), falei que o torcedor do Corinthians não deveria estar feliz pela parceria, mas sim correr atrás do dinheiro das outras empresas que fizeram contrato com o clube e ninguém explicou como esse dinheiro saiu do clube", comentou o ex-jogador, nesta quarta-feira, em São Paulo. "Na época, havia até um terreno para construir um estádio e ninguém fez nada." Veja também: Mano chega com atraso e diz não ser o salvador Antônio Carlos é apresentado e critica Nelsinho Antônio Carlos anuncia retorno de Coelho ao Corinthians Você concorda com a contratação de Mano Menezes? Para recuperar o prestígio, Pelé aconselha o Corinthians a seguir a fórmula adotada pelo Palmeiras, que foi rebaixado em 2002, mas retornou à elite nacional no ano seguinte. "Como torcedor, fico triste com essa situação e por ver a torcida do Corinthians sofrer tanto. Agora, o Corinthians tem de fazer o que o Palmeiras fez: ser campeão da Série B e subir." Pelé tentou justificar sua ausência na cerimônia que confirmou o Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014, em novembro, em Zurique, alegando compromissos comerciais. "Criticaram o Ricardo Teixeira injustamente. No mesmo dia, eu tinha de participar do lançamento de um projeto da Fifa sobre grama sintética na Alemanha", disse Pelé. "Mas acho que minha presença não mudaria nada, porque todos sabiam que o Brasil seria indicado como sede", amenizou Pelé, colocando-se à disposição do Comitê Organizador Brasileiro. "Se precisarem da minha imagem no futuro, não haverá problema. Vamos torcer para que o Brasil faça uma boa Copa." Pelé não se cansou de elogiar os craques Rogério Ceni e Kaká, destaque brasileiro e mundial este ano. "O Rogério foi a maior figura do futebol nacional nos últimos dois anos. É estranho que um goleiro seja destaque, mas ele é um exemplo dentro e fora de campo", comentou. "O Kaká foi, sem dúvida, o melhor jogador do mundo nos últimos três anos e merece os prêmios que tem conquistado." Maior astro da seleção brasileira de todos os tempos, Pelé disse estar satisfeito com o trabalho do técnico Dunga à frente do time verde-amarelo. "O brasileiro é preocupado apenas com resultados imediatos. O Dunga fez as experiências certas, neste momento de transição", opinou Pelé. "Ele está indo bem, porque outros técnicos experientes passaram pela seleção e não deram certo", resumiu. Pelé esteve nesta quarta em São Paulo para o lançamento de um projeto social em parceria com o Complexo Hospitalar Pequeno Príncipe, de Curitiba. O projeto Gols Pela Vida colocará no mercado 1.283 medalhas em ouro, prata e bronze, uma para cada gol do craque na carreira, totalizando 3.849. A renda da venda das medalhas será revertida para o hospital paranaense, que atende mais de 250 mil crianças e adolescentes por ano.