Pelé pede apoio da África do Sul O ex-jogador Pelé - que integra uma comitiva de empresários brasileiros em busca de novos mercados na Africa do Sul - foi direto ao assunto, na entrevista coletiva que concedeu na noite deste domingo. ?Apoiei a África do Sul a conquistar a Copa de 2010 e, em contrapartida, quero pedir o apoio da África do Sul para que a Copa de 2014 seja realizada no Brasil?, disse Pelé, na entrevista concedida no Royal Bafokeng Sports Palace Stadium, onde serão realizados alguns dos jogos da Copa de 2010. Para alívio de Pelé, a diretora do Conselho Executivo da Província de North West, Nikiwe Num, garantiu o apoio. ?Vamos apoiar o Brasil. O Pelé nos ajudou muito a conquistar a Copa de 2010 e terá, com certeza, nossa ajuda para que o Brasil consiga sediar a Copa de 2014?, disse ela, que teve a adesão do ex-jogador Jomo Sono, que jogou ao lado de Pelé no Cosmos. ?O Pelé foi fundamental para conquistarmos o direito de ser a sede da Copa do Mundo de 2010 e o Brasil pode certamente contar com nosso apoio para Copa de 2014?, acrescentou Sono. Pelé lembrou que para o Brasil conseguir sediar a Copa de 2014, será muito importante o apoio da iniciativa privada para construção de estádios. ?Passei ao Ministro Furlan a idéia do BNDES ajudar a financiar os clubes para construirem estádios?, disse. ?Outro modelo, que poderia ser adotado no Brasil, foi o que vi recentemente no México e na Suiça, onde as empresas compraram os camarotes e o capital levantado foi empregado na construção dos estádios. O mesmo poderia ser feito no Brasil. Com isso, o Brasil estaria preparado para sediar a Copa daqui a 10 anos?, acrescentou.