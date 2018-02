Pelé pede por Robinho "do Nascimento" O Rei do Futebol, Pelé, fez um apelo nesta terça-feira ao técnico Carlos Alberto Parreira, da Seleção Brasileira, que enfrenta nesta quarta-feira a Seleção do Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo: ?Ô Parreira, ô Zagallo, vocês sempre me ouviram. Vamos colocar o Robinho do Nascimento no time.? Edson Arantes do Nascimento, desde agora ?parente próximo? do novo prodígio do Santos, falou na sede do Litoral Futebol Clube, de sua propriedade, esbanjando bom humor e não se fazendo de rogado durante a entrevista ao Jornal da Globo, quando o assunto passou a ser seleção. ?Vamos escalar o Robinho do Nascimento?, brincou, ao fazer alusão ao próprio sobrenome para definir a importância do jogador.