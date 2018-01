Pelé pede que Ronaldo jogue no Santos Pelé ou Ronaldo, quem é o melhor? A pergunta foi ao ar em um programa de televisão na Espanha, nesta quinta-feira, em Madri. Não chegou a ser uma provocação. Os dois ídolos estavam nos estúdios da tevê quando o apresentador lançou a dúvida. Ronaldo, de imediato, contestou a brincadeira. "Não quero ser Pelé. Quero ser eu mesmo. Ele foi o melhor que o futebol já teve", disse o atacante do Real. Apesar de reconhecer o óbvio, Ronaldo tem pelo menos uma coisa em comum com Pelé. Os dois marcaram 12 gols cada um em Copas do Mundo - recordistas brasileiros em Mundiais. O atacante do Real Madrid disputou três Copas; o ex-jogador do Santos participou de quatro. Pelé aproveitou o encontro para pedir uma ajuda ao craque: "Você poderia me ajudar. Faz 15 anos que a minha equipe não ganha nada. Não dá para jogar no Santos?", pediu o ex-jogador - o Santos não é campeão há 18 anos. Sem o menor constrangimento, Ronaldo agradeceu, mas não aceitou o convite. "Prefiro ficar mais um tempo no futebol europeu, porque tenho muito o que dar aqui", disse o atacante, que no domingo completará 26 anos de idade. No final do programa, Ronaldo agradeceu o apoio que recebeu de Pelé na Copa do Mundo da Coréia do Sul e Japão. A expectativa dele é a sua estréia com a camisa 11 do Real. A comissão técnica admitiu que ele poderia jogar alguns minutos contra o Osasuna, sábado, pelo Campeonato Espanhol. Caso não jogue sábado, a estréia será mesmo contra o Genk, da Bélgica, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.