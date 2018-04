Pelé pede que torcedores tenham paciência com Ronaldinho

Em entrevista ao jornal Marca, Pelé disse nesta sexta-feira que os torcedores devem ter paciência com Ronaldinho Gaúcho, que teve um desempenho apagado pela seleção brasileira nos jogos das Eliminatórias para a Copa de 2010. Ronaldinho não recebe críticas apenas dos torcedores brasileiros. No Barcelona, ele deixou de ser unanimidade e constantemente fica no banco de reservas. Sua camisa deixou de ser a mais vendida no clube - o preferido dos espanhóis, agora, é Messi. "Jogadores têm altos e baixos. Eles são humanos. É preciso ter paciência com Ronaldinho", contou Pelé. Apesar de ter se apresentado com uma lesão no tornozelo na seleção, Ronaldinho jogou os 90 minutos diante do Peru, em Lima. Contra o Uruguai, ele foi substituído no segundo tempo. Pelé também falou sobre Kaká e disse que o jogador deveria continuar no Milan, onde é ídolo da torcida. "Se ele está bem e é considerado o melhor jogador do mundo, por que mudar? Ele não precisa de dinheiro e está feliz na Itália. Eu recomendo que ele não mude", contou o Rei do futebol.