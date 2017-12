Pelé perde briga para Hélio Viana O empresário Hélio Viana, ex-sócio de Pelé na empresa Pelé Sports & Marketing, foi absolvido hoje da acusação de difamação pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Rio. A Turma Recursal manteve a sentença do IV Juizado Especial Criminal que julgou improcedente a queixa-crime proposta por Pelé. Segundo o processo, Viana teria cometido irregularidades na gestão dos negócios de Pelé, gerando uma denúncia do Ministério Público. Em vez de se defender, passou a difamar seu ex-sócio. Em 2001, durante entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo, o empresário indagou de forma irônica e sarcástica como Pelé teria comprado o passe do jogador Giovanni, ex-Santos. As declarações faziam alusão ao fato de que o Atleta do Século teria feito a compra com US$ 700 mil da Unicef.