Pelé: Portugal ainda pode ser campeão O ex-jogador Pelé disse nesta quarta-feira que a seleção de Portugal tem grandes chances de ser campeã da Euro-04, apesar da derrota por 2 a 1 na estréia contra a Grécia. Segundo o ?Rei?, o técnico Luiz Felipe Scolari, que já deu muitas alegrias aos brasileiros, vai fazer o mesmo com Portugal. ?Mas para isso, é necessário que os jogadores portugueses joguem com determinação?, advertiu. "Sinceramente, eu espero que Portugal vença a Rússia e com isso, ganhe mais confiança para continuar na competição?, disse ele, em entrevista publicada nesta quarta-feira pelo diário português Correio da Manhã. ?Eu vi a partida contra a Grécia e o resultado me deixou muito triste. Perder na estréia nunca é um bom presságio, porém, acredito que com a qualidade dos jogadores e o apoio da torcida, Portugal possa ir ainda muito longe no torneio?, acrescentou. Portugal enfrenta a Rússia logo mais às 15h45 (horário de Brasília) pela segunda rodada do Grupo A da Eurocopa num jogo de vida ou morte, segundo a definição do próprio Scolari. Como os dois perderam na estréia (a Rússia foi derrotada por 1 a 0 pela Espanha), estão obrigados a ganhar agora. Quem perder estará eliminado.