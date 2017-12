Pelé prevê vitória francesa nas quarta-de-final da Copa Antes do jogo entre Brasil e França, na sexta-feira, pelas quartas-de-final da Copa do mundo, em Frankfurt, Pelé afirmou, nesta quinta-feira, em entrevista à agencia alemã DPA, que "está com um mau pressentimento". Aliás, está não é a primeira declaração contra a seleção brasileira feita pelo atleta do século durante esta copa do Mundo. Pelé já havia brigado com alguns jogadores após fazer uma comparação entre as seleções de 1970 e a atual. ?Estou com um mau pressentimento. Primeiro, a França ganhou as últimas duas vezes contra nós; segundo, só uma vez uma seleção sul-americana, o Brasil em 1958, conseguiu ganhar uma Copa na Europa e terceiro, os favoritos nunca foram os campeões do mundo?, comentou Pelé. Porém, o ex-jogador tradicionalmente erra suas previsões. Algumas de suas conhecidas "bolas fora" foi apontar a Colômbia como favorita ao título do Mundial de 1994, quando os colombianos foram eliminados já na primeira fase da competição, vencida pelo Brasil. Uma outra foi na Copa de 2002, na Ásia, ocasião em onde disse que Argentina ou França conquistariam o troféu e que a seleção não iria longe. E mais uma vez os "favoritos" não passaram da primeira fase e o Brasil saiu vencedor e pentacampeão mundial.