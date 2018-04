Pelé quer que Fifa adote novas tecnologias no futebol

O ex-jogador brasileiro Pelé pediu à Fifa que se adapte aos tempos modernos e utilize novas tecnologias no futebol, como replays durante as partidas. Veja também: Pelé inaugura exposição em berço do futebol na Inglaterra Em sua visita ao Sheffield FC, clube inglês da cidade onde nasceu o futebol e que comemora 150 anos de vida, Pelé afirmou que não vê problemas em utilizar a tecnologia para ajudar o árbitro nas decisões polêmicas. "É a vida. Você não pode ficar parado porque a vida está mudando e o mundo segue adiante", afirmou o ex-jogador, considerado o Atleta do Século. Além disso, o tricampeão mundial pelo Brasil considera injusto que uma equipe possa utilizar uma barreira nas cobranças de falta. "Como atacante que fui, não entendo por que não proibiram a barreira. Um atacante pega a bola no meio-campo e dribla um ou dois jogadores, mas é derrubado quando está perto do gol", comentou Pelé, posteriormente criticando a norma atual do futebol. "Após passar por todos, um jogador faz falta no adversário e todos voltam novamente a estar na sua frente. Não é justo", reclamou o brasileiro.