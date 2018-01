Pelé quer reativar o Cosmos O renascimento do New York Cosmos, com Pelé como presidente, é o projeto que a Pelé Pro estuda para 2004. A franquia para reabrir o clube em Nova York está nas mãos do poderoso AEG - Anchutz Entertainement Group -, que tem seis dos dez clubes da Major Soccer League, e os primeiros contatos foram animadores: "Em março teremos nova rodada de negociações. A AEG comprou o Metro Stars, em Nova Jersey, e tem autorização para abrir outro clube na região de Nova York. Nós entraríamos com os direitos da marca Cosmos, que pertencem a Pelé", explica o diretor-estratégico da Pelé Pro, Celso Grellet. Pelé defendeu o Cosmos entre 1975 e 77, levantando o futebol nos Estados Unidos. Depois, o Cosmos enfrentou um período financeiro difícil e acabou fechando as portas na metade da década de 80. Leia mais no Jornal da Tarde