Pelé reabre polêmica e ironiza gol de mão de Maradona

"As pessoas discutem Pelé e Maradona. Para mim Di Stéfano foi melhor", disse o brasileiro, referindo-se ao jogador que liderou o Real Madrid na melhor fase do clube, pentacampeão europeu na virada dos anos 50 para a década seguinte.

Depois, Pelé enumerou as deficiências do rival. E mais uma vez não perdeu a chance de criticá-lo. "Ele era um grande jogador, mas não chutava bem com a perna direita e não fazia gols de cabeça. O único gol de cabeça importante que ele marcou foi com a mão", disse o brasileiro, referindo-se ao gol do argentino contra a Inglaterra, quartas de final da Copa de 1986.

Um dos argumentos de quem considera Maradona melhor é que Pelé não jogou no futebol europeu. O tricampeão do mundo disse nesta quinta que teve a chance de defender o Real Madrid, mas não aceitou a proposta. "Viria com Didi, mas estava muito bem no Santos e não quis", disse.