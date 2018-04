Pelé rebate críticas e diz que Romário é 'mal informado'

Pelé rebateu nesta sexta-feira as recentes críticas que recebeu de Romário, que o acusou de não ter "consciência" do que está acontecendo na preparação para a Copa de 2014 e chegou a insinuar que ele pudesse receber dinheiro da CBF. "O Romário é muito mal informado", afirmou Pelé, durante um evento em São Paulo, exatamente uma semana depois de ter sido atacado pelo ex-jogador e hoje deputado federal.

"Uma vez eu disse que ele calado é um poeta. Agora isso também vale. O Pelé fala muita m.... Ele não tem noção de p... nenhuma do que está acontecendo no País. Não conhece de leis e estatutos", afirmou Romário, durante evento na última sexta-feira, também em São Paulo, quando atacou Pelé por ele ter defendido o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. "Eu não levo nada da CBF, talvez ele leve."

"Não ouvi o que ele falou. Sou admirador do Romário, um excelente jogador. Mas, independente de ser fã dele, gostaria de dizer que o Romário é muito mal informado", disse Pelé, que ainda rebateu a provocação feita pelo deputado para que ele se candidatasse a algum cargo público para "entender" as coisas. "Fala para o Romário que eu já me candidatei a rei e faz tempo que eu ganhei."

Durante o evento no Museu de Futebol, no Pacaembu, em São Paulo, Pelé também mostrou otimismo com a preparação brasileira para a Copa de 2014. "Tivemos alguns problemas, inclusive com a escolha do estádio de São Paulo, mas fiz parte do Comitê Organizador da Copa no Japão (em 2002) e eles estavam muito mais atrasados que o Brasil. Na África (em 2010), foi muito pior", comparou o ex-jogador.

Indicado pela presidente Dilma Rousseff para ser o embaixador da Copa do Mundo de 2014, Pelé ainda pediu um voto de confiança do torcedor brasileiro. "Temos que ter confiança. O Brasil tem tempo de fazer a Copa. Temos que torcer para dar certo. E não ficar torcendo contra. O Brasil está bem, tenho plena certeza de que vai fazer a melhor Copa de todos os tempos", avisou o ex-jogador.