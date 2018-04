Pelé recebe a chave da Cidade do México O ex-jogador Pelé foi nomeado na sexta-feira "hóspede distinto" e recebeu as chaves da Cidade do México, como expressão do carinho do país para com o herói do tricampeonato mundial brasileiro. "Hoje é apenas o dia que estamos oficializando (a amizade mútua). Nasci numa pequena cidade que se chama Três Corações, e agora posso dizer que um coração é da minha família, um coração é para o público e este terceiro coração é para o México", disse o Rei, que ganhou com a seleção brasileira as Copas da Suécia-58, Chile-62 e México-70. Pelé foi eleito "jogador do século" pela Fifa e atleta do ano em 1999 pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), apesar de nunca ter disputado uma Olimpíada. "A cidade te adotou há muitos anos, hoje o que vou fazer nada mais é do que regularizar o que o povo decretou, vamos te entregar os símbolos que dão conta do carinho que o povo tem por ti, especialmente o da Cidade do México", disse o prefeito Marcelo Ebrard. Pelé citou o fato de ter percorrido o mundo todo ao longo de 20 anos de carreira e em eventos desde que se aposentou. "Pelo futebol viajei por todo o mundo, e digo agora que só faltou eu jogar na Lua." Depois de receber a homenagem, Pelé inaugurou um campo de futebol na capital mexicana. (Por Carlos Calvo)