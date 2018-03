Pelé recebe alta de hospital O ex-jogador Pelé deixou o hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, cerca de 24 horas depois de ter sido internado para uma cirurgia no olho esquerdo. Pelé deu entrada no Hospital na manhã de ontem com quadro de descolamento de retina e foi operado pelos especialistas Walter Takahashi e Marcelo Cunha. De acordo com os médicos, a cirurgia transcorreu sem problemas. Pelé, de 63 anos, passa bem, mas deverá permanecer em repouso casa pelos próximos dias.