Pelé recebe o presente de aniversário Um dia depois de ter completado 65 anos, Pelé foi ao Guarujá nesta segunda-feira para ganhar seu presente de aniversário: um terreno de 26 mil metros quadrados para a instalação de sua escolinha de futebol chamada Litoral Futebol Clube. Recebeu ainda o título de cidadão de Guarujá, concedido pela Câmara dos Vereadores da cidade do litoral paulista. "Sempre venho falando com respeito ao meu futuro, que pretendia ter uma escola para me aposentar dando aula para as crianças e eu consegui agora realizar meu sonho", disse Pelé, depois da assinatura do contrato de comodato da área cedida pela prefeitura. "Espero não decepcionar e tenham certeza de que vamos trabalhar não só na formação do jogador de futebol. Vamos trabalhar na formação do homem, que isso é importante. Bom na escola e bom na bola é o slogan de nossa escolinha." Pelé comentou que pretende se aposentar depois da Copa de 2006, na Alemanha, e revelou que Guarujá é a cidade escolhida para morar quando acabar a maratona de viagens pelo mundo - ele tem uma mansão na cidade há 20 anos. Brasileirão - Na solenidade, Pelé também disse que acha que o Corinthians "tem tudo para ganhar o campeonato". "Ele está na frente, mas o futebol brasileiro não tem esse negócio de ganhar antes de ser campeão. Tem que esperar acabar, porque ninguém ganha antes de o campeonato terminar", avisou. Segundo Pelé, o escândalo na arbitragem brasileira está tendo "uma repercussão terrível no exterior, mas não é só o futebol". Para ele, o problema é da corrupção em geral. "Como brasileiros, procuramos falar de coisas boas, das vitórias, mas é triste para a gente essa crise toda", contou o ex-jogador. "Só ganhando Copa do Mundo não dá para defender o País diante de tanta coisa ruim que tem por aí."