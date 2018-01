Pelé recebe prêmio "Bambi" Os ex-jogadores Pelé e Beckenbauer receberam nesta sexta-feira o prêmio ?Bambi? do milênio, concedido pela editora Burda, pela contribuição dos dois ao esporte mundial. O prêmio, tradicional na Alemanha, homenageou também o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, por seu compromisso contra a pobreza e a Aids; a cantora Mariah Carey, o desenhista de moda Karl Lagerfeld e o Prêmio Nobel de Física Theodor Haensch. Foto/APBeckenbauer exibe o prêmio Bambi: contribuição ao esporte mundial. Pelé e Beckenbauer, que serão as estrelas do sorteio dos grupos para a Copa do Mundo 2006 na próxima semana em Leipzig, se transformaram "em ícones de seu tempo", segundo o apresentador da festa, Thomas Gottschalk. De acordo com o apresentador, pela popularidade dos dois ex-jogadores e pela forma como se comportam, se transformaram em "modelos para toda uma geração". Entre outros títulos, Pelé ganhou três copas do mundo (1958, 1962 e 1970) e Beckenbauer foi o principal nome da Alemanha no título de 1974. Além disso, foi técnico da seleção alemã no título de 1990.