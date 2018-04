Pelé receberá da Fifa medalha de campeão do mundo em 1962

Pelé será um dos 120 ex-jogadores que receberão a medalha de campeão da Copa do Mundo depois de não jogar a final de uma das edições da competição. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, revelou numa coletiva de imprensa neste domingo que a entidade máxima do futebol premiaria aqueles jogadores que integraram uma seleção campeã, mas que não disputaram a partida final das competições realizadas entre 1930 e 1974. Pelé, que não jogou a final de 1962 contra a então Tchecoslováquia por causa de uma contusão, se tornará oficialmente a ser o único jogador a ter três medalhas de campeão de Copas do Mundo. Ele disputou e se sagrou campeão com o Brasil nas finais de 1958 e 1970. De acordo com o regulamento da Fifa até 1974, apenas jogadores que disputassem a final receberiam a medalha, mas o regulamento foi mudado em 1978. Pela primeira vez naquele ano, a campeão da Copa do Mundo, a Argentina, recebeu o total de 25 medalhas de ouro pela vitória de sua seleção, com a Holanda recebendo 25 medalhas de prata. Blatter informou que, apesar de muitos dos antigos jogadores terem desaparecido do mundo do futebol ou mesmo morrido, suas famílias irão receber a medalha em seus nomes. Ele disse ainda que espera que a missão de localizar todos os jogadores ou suas famílias seja completada nos próximos 12 meses. "É justo que esses jogadores recebam as medalhas agora", declarou. "Estamos olhando os arquivos para achar todos os jogadores e, se eles tiverem morrido, nós vamos tentar encontrar suas famílias." "Talvez nós não consigamos reproduzir a medalha exata recebida pelos outros, mas eles receberam as medalhas por terem feito parte de uma seleção que venceu uma Copa do Mundo", afirmou Blatter. Ao todo, 122 jogadores integraram uma seleção entre 1930 e 1974, mas não jogaram a final, alguns deles são o grande Jimmy Greaves, da Inglaterra (1966), e Guenther Netzer, da Alemanha Ocidental (1974). Blatter acrescentou: "Nós estamos seguindo o modelo olímpico, já que muitos esportes olímpicos premiam aqueles que fazem parte de um time e não somente os que estavam em campo ao final da disputa." "Está correto que seus esforços sejam reconhecidos agora."