Pelé recusa convite para jogar com Ronaldo Ronaldo tentou, mas não conseguiu convencer Pelé a ser seu companheiro de ataque em partida beneficente marcada para segunda-feira, na Suíça. O astro do Real Madrid convidou o Rei do Futebol a vestir a camisa 10 da equipe que desafiará o time dos ?Amigos de Zidane?, mas recebeu um não como resposta. Na mesma data, o maior jogador de todos os tempos estará empenhado em gravações de cenas do filme sobre sua vida. A recusa foi anunciada oficialmente por José Rodrigues Fornos, um dos assessores de Pelé. Ele garantiu que o único tricampeão do mundo como jogador (58, 62 e 70) "ficou orgulhoso" com a lembrança, mas não estará no St. Jacob Park, na Basiléia, por acúmulo de compromisso. Ronaldo chegou a mostrar, em Madri, a camisa reservada para Pelé, com quem pretendia fazer tabelinhas, mesmo que fosse por alguns minutos. O artilheiro da Copa de 2002 admitiu que seria a realização de um desejo jogar com seu ?ídolo?. O encontro significaria tentativa de Ronaldo contornar de vez mal-estar que provocou, dois meses atrás, ao insistir que Pelé havia feito muitos gols pela seleção brasileira porque jogava contra combinados de baixa categoria. Na época, chegou a pedir recontagem dos gols do Rei. O jogo de segunda-feira terá a renda revertida para obras da ONU no combate à fome e à pobreza. Roberto Carlos, Vieri, Crespo, Figo são alguns dos convidados.