Pelé reserva jazigo de frente para a Vila Pelé tem 62 anos e garante que ainda vai viver ?pelo menos três décadas?, mas já reservou um jazigo na Memorial Necrópole Ecumênica, o cemitério vertical que fica em Santos e consta do Guiness Book, o livro dos recordes, como o mais alto do mundo. Ele escolhe um no 9º andar, de frente para a Vila Belmiro. ?O Pelé é imortal, eterno. Quem vai ser sepultado aqui é o Édson?, disse o Rei do Futebol. Ele pretende transferir para o local os caixões de seu pai, sua avó e sua tia, que estão em outro cemitério da cidade.