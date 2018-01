Pelé sai em defesa de Ronaldo Ronaldo teve todo o direito de optar por jogar no Real Madrid e vai fazer muito sucesso no clube espanhol. A opinião é de Pelé, para quem o artilheiro da Copa do Mundo de 2002 "marcará muitos gols com a camisa do Real". O ex-jogador defendeu o atacante brasileiro das críticas que recebeu por deixar a Inter de Milão. "Não entendo o porque das críticas. Um profissional pode decidir para onde quer ir e ele escolheu participar da festa do futebol espanhol, que há muito tempo contrata os melhores jogadores do mundo." Pelé entende que a Inter tenha lamentado perder um jogador como Ronaldo, mas entende que o jogador deve escolher clube e país onde se sente bem para trabalhar. "Os brasileiros também prefeririam que Ronaldo jogasse no Brasil. Mas lamentavelmente problemas de administração não dão oportunidade para que uma equipe do País tenha dinheiro para contratar grandes jogadores", afirmou, aproveitando para criticar os dirigentes brasileiros. Pelé não tem dúvidas de que Ronaldo vai voltar a ser o mesmo jogador de antes das contusões no joelho. "Sua atuação no Mundial acabou com as dúvidas daqueles que achavam que ele estava sem condições de disputar o campeonato. Fez gols e foi um jogador importantíssimo para a seleção brasileira." Para Pelé, é evidente que Ronaldo vai precisar ter mais cuidado com sua condição física do que antes de sofrer as graves lesões. "Mas sua qualidade é clara e não deixa dúvidas. Ele marcará muitos gols pelo Real Madrid??, disse o ex-jogador, que está em Madri por conta de uma campanha publicitária que pretende divulgar o Viagra para os espanhóis.