Pelé se diz triste por não poder assistir final na Vila Belmiro O maior jogador da história do futebol está chateado por não poder ver a decisão do Campeonato Paulista em Santos. Nesta quarta-feira, Pelé disse que é uma grande tristeza para a cidade não ter um estádio digno de sediar um jogo deste porte. "Realmente é triste não ver o Santos jogar na Vila", contou Pelé em evento em São Paulo. "Fico chateado, pois a equipe ainda não tem um estádio à altura de seus tantos títulos conquistados pelo mundo." A Federação Paulista marcou as duas partidas da final para o Morumbi. O primeiro jogo acontecerá neste domingo, às 16 horas. Ao todo, estarão disponíveis 71.656 ingressos para os torcedores - na Vila, a decisão poderia comportar cerca de 20 mil expectadores. Nada de já ganhou Pelé também alertou o time do Santos para a final contra o São Caetano. O ídolo acredita que o clube do ABC poderá surpreender caso a equipe da baixada esteja desatenta. "É um jogo em que se precisa de muito cuidado. Não foi por acaso que o São Caetano chegou até aqui." O ex-jogador não quis arriscar um palpite para a grande decisão. "É imprevisível, pois os times do interior têm maior tempo de preparação e são muito bem organizados. Não podemos menosprezar, do contrário, o que aconteceu com o São Paulo pode se repetir."