Pelé será astro de jogo beneficente Pelé será o astro de um amistoso beneficente para as vítimas das tsunami do ano passado. O jogo, recheado de ex-craques mundiais, acontecerá no próximo dia 30 de julho, em Bangkok, capital da Tailândia. O ídolo brasileiro deverá ser o técnico da seleção mundial, que enfrentará um combinado local. A expectativa da Associação de Futebolistas Veteranos da Tailândia, organizadora do evento, é de que a renda arrecadada seja de cerca de 120 mil dólares. Entre os ex-craques mundiais estarão Dunga, Careca, o colombiano Carlos Valderrama, o argentino Caniggia, o francês Eric Cantona, o búlgaro Hristo Stoichkov e os alemães Rudi Voller e Andreas Brehme.