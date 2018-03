Pelé sofre cirurgia no olho e passa bem Pelé foi submetido nesta quinta-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a uma cirurgia no olho esquerdo por causa de um descolamento de retina. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o ex-jogador receberia alta ainda nesta quinta-feira à noite. "Ele (Pelé) estava na Suíça e teve uma perda abrupta de visão no olho esquerdo. Me ligou, eu disse a ele para que procurasse um médico. O diagnóstico foi descolamento de retina. Imediatamente ele veio para o Brasil e hoje de manhã passou por uma cirurgia", contou o médico-oftalmologista Marcelo Cunha. A operação foi realizada por ele e por Walter Takahashi. "Assim que ele chegou já fez a cirurgia. Agora, está tudo em ordem", garante Cunha. Segundo os médicos, não há motivos para preocupação. Pelé passa bem e nesta quinta-feira mesmo já iniciaria o processo de recuperação. A cirurgia durou duas horas. "Agora, Pelé ficará dez dias de repouso. As chances de uma total recuperação são muito boas. A parte cirúrgica foi muito boa", diz Marcelo Cunha. "No momento, a única coisa que ele (Pelé) poderá fazer é ficar de repouso. Depois da cirurgia, o processo é um pouco mais lento. Aos poucos a visão volta ao normal. Agora ele tem de ficar em repouso, bem quietinho." De acordo com o doutor Marcelo Cunha, o problema se deu porque ele é um pouco míope. "O fato de ser míope realmente pode gerar esse problema", declarou o médico, que ressaltou ainda que, apesar de não ter sido pelo mesmo problema, a lesão foi a mesma de Tostão. "Mas no caso dele (Tostão) foi por causa de um trauma." Depois do repouso, apenas depois de três semanas é que a resposta visual começa a vir. Pelé chegou à Suíça no sábado. Pretendia ficar 10 dias no país, a convite de Marc Roger, presidente do Servette, da Primeira Divisão do Futebol Suíço, time que já teve Dill como atacante, antes de ir para o São Paulo. A idéia do Atleta do Século era divulgar o nome do Servette, para atrair mais públicos aos jogos da equipe, que está em situação financeira difícil. No domingo, esteve no Stade de Geneve (capacidade para 30 mil pessoas) para acompanhar a partida entre Servette e Young Boys. Os donos da casa foram derrotados por 2 a 0 e acabaram de vez com qualquer chance de disputar uma vaga na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada. Estiveram com Pelé cerca de 17 mil torcedores, que deixaram o estádio desolados pela eliminação. A média de torcedores nos jogos do time é de 2 mil espectadores. Pelé conseguiu aumentar essa marca em 15 mil. No sábado, o ex-jogador participou de um jantar de gala com mais 900 convidados, em favor de um centro de formação de 240 jogadores. Cada convite custou nada mais nada menos que R$ 1,6 mil.