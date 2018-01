Pelé Sports "perde" livros contábeis Após a fiscalização realizada em 1998, a Receita Federal expediu um auto de infração para a Pelé Sports & Marketing - de propriedade de Pelé e de Hélio Vianna -, que está pagando R$ 5 milhões. A empresa ainda está quitando a dívida por meio do Programa de Recuperação Fiscal (Refis). Quando o Fisco ia verificar a contabilidade da empresa no período de 1991 a 1995, a PSM alegou que tinha perdido todos os livros contábeis em um roubo - há um registro de ocorrência policial de arrombamento. A ausência desses documentos impediu qualquer processo criminal. Em depoimento à CPI da CBF/Nike, Vianna lembrou que nada tinha sido encontrado na investigação pela Receita das suas declarações de renda, mas omitiu o auto de infração à empresa. Hoje, ele reconheceu a dívida com a Receita, mas afirmou que a empresa conseguiu diminuir a multa aplicada após o recurso. "A maior parte do valor da multa foi abatido", explicou. "Não foi constatado nenhum problema nas minhas declarações." O próprio Pelé abriu as contas da PSM à Receita em 1998, quando foram levantadas suspeitas de que havia irregularidades na empresa. Como não recebeu os documentos contábeis, a Receita fez um arbitramento do lucro presumido da empresa no período entre 1991 e 1995. Foram levantados contratos da PSM com redes de televisão e bens da empresa. A Receita também verificou as declarações de renda dos sócios da empresa: Pelé, com 60% da sociedade, e Vianna, com 40%. "Todas as minhas contas foram analisadas", recordou Vianna. Por meio dessas declarações, foi constatado um ?lucro disfarçado?, retirado por cada um dos sócios. No total, foi estimado um valor de R$ 3 milhões de dinheiro devido pela empresa ao Fisco. Foram acrescidos em torno de R$ 2 milhões de multa, totalizando R$ 5 milhões. Como a empresa era de Pelé, ex-ministro do Esporte e Turismo, a investigação foi acompanhada diretamente pelo secretário Geral da Receita, Everardo Maciel. No momento, a Receita está realizando nova fiscalização na PSM, mas se concentra apenas no período de 1996 a 1999. Até agora não foram encontradas grandes movimentações financeiras porque a empresa estabeleceu poucos contratos. O MPF, que pediu a investigação da Receita no ano passado, recebeu essa semana os resultados iniciais da fiscalização e espera os documentos pedidos aos parlamentares da CPI. O Estado revelou que uma perícia contábil de 1999 da Justiça Trabalhista tinha constatado 49 depósitos na contas da empresa, que não foram registrados nos livros contábeis. Na quarta-feira, Vianna explicou que, depois do roubo, foram refeitos os livros diários da empresa. Esses depósitos não serão investigados pelo Fisco, que já analisou o período de 1992 a 1995 da empresa.