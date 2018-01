Pelé, sua majestade, invade a Paulista O momento era para ser de mais uma consagração pessoal. Afinal, tratava-se da inauguração de uma superexposição sobre sua vida e obra: ?Pelé ? A Arte do Rei?, no Masp ? Museu de Arte de São Paulo. Mas Edson Arantes do Nascimento, o Pelé preferiu dedicá-lo à sua mulher, Assíria, e às crianças do Brasil, assim como em um dos momentos de maior glória na sua carreira, aquele do milésimo gol. Em meio a uma cortina de fumaça, o senhor de 61 anos surgiu do subsolo para a cerimônia de inauguração, realizada nesta sexta-feira no Masp. E foi logo dizendo que a maior relíquia de sua vida não estava na exposição. Chamou Assíria, disse que ela fazia aniversário nesta sexta-feira (evidentemente não revelou a idade) e deu-lhe um beijo. Depois, comentou que apanharia quando chegasse em casa, pela vergonha que a fez passar. Em seguida, Pelé afirmou que tratava-se de ?um dia especial para toda a família brasileira, para todos os esportistas?. E completou: ?O povo me ajudou a conquistar tudo isso, a colecionar tantas vitórias e títulos. É quase uma obrigação minha colocar isso para as pessoas verem, especialmente os jovens, que não terão mais dúvida do que eu realizei.? Pelé ressaltou, entre todos os objetos que integram a exposição, uma camisa sua em que o suor na parte frontal tomou a forma de um coração. ?Deve ter sido uma dádiva de Deus.? Disse ainda que a Seleção Brasileira está no rumo certo. E encerrou seu discurso lamentando o que, segundo ele, é a única disputa que não conseguiu ganhar ? a difícil situação de abandono das crianças brasileiras, da qual já tinha se lamentado em 1969, quando fez o milésimo gol da carreira, contra o Vasco, no Maracanã: ?É o único jogo que estou perdendo, mas espero não morrer sem mudar isso.? Na cerimônia, estiveram presentes personalidades como os apresentadores Hebe Camargo e Carlos Massa (o Ratinho), a atriz Patrícia de Sabrit, o ministro dos Esportes Carlos Melles (representando o presidente Fernando Henrique Cardoso, que não compareceu, assim como o governador Geraldo Alckmin), o atacante Romário, a ex-jogadora de basquete Hortência, o ex-jogador de futebol Clodoaldo (ex-companheiro de Pelé) e o presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter. ?É uma honra, estou muito feliz porque essa noite mostra que o futebol reúne os quatro aspectos mais importantes da vida: sociedade, cultura, economia e política?, disse Blatter, que abraçou Pelé e disse: ?Você é um monumento.? Dos ex-companheiros de Pelé nos gloriosos tempos de Santos, só quem compareceu no início foi Clodoaldo ? Zito e Pepe apareceram mais tarde ?, que se disse ?muito feliz de ver tudo isso?. E afirmou que espera que a exposição, depois de São Paulo e Rio, seja levada também a Santos. ?A cidade merece.? Clodoaldo declarou ter orgulho por ter feito ?um pouquinho parte dessa história?. ?Ajudei a fazer o milésimo gol, dei o passe para o Pelé sofrer o pênalti.? Sobre os atletas que não autorizaram a vinculação de suas imagens à exposição, caso de Jairzinho, Clodoaldo não quis polemizar. Evitou criticá-los e disse apenas que estava ?muito feliz e orgulhoso por estar ao lado de um mito como Pelé?. A exposição tem filmes, painéis fotográficos, troféus, medalhas, esculturas, flâmulas, placas e depoimentos. Tem também a caixa de engraxate construída com madeira de caixote de bacalhau, com a qual Pelé descolava uns trocados na infância em Bauru. E ainda: a bola feita com as meias de seda da avó, dona Ambrozina, e da mãe, dona Celeste, a camisa 10 do Santos e da Seleção em jogos decisivos, entre tantas outras peças ? no total são 547, dispostas em dois andares do Masp. ?Pelé está no lugar certo?, diz o curador da mostra, Romaric Büel. ?Assim como Andy Warhol, Rubens Gerchman, Cândido Portinari, que também terão obras na exposição, ele foi um artista dos campos de futebol.? A bilheteria funcionará das 10h30 às 17h. O ingresso custa R$ 10, com desconto de 50% para quem levar três tampas de garrafas ou anéis de latinhas de bebidas da Coca-Cola.