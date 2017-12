Pelé sugere cautela em relação a Love O ex-jogador Pelé tem uma posição clara em relação à intenção da diretoria do Santos de contratar o atacante Vágner Love para a vaga de Robinho - recentemente vendido por U$ 30 milhões ao Real Madrid. Pelé admite que trata-se de um ótimo jogador, mas que o Santos faria melhor se utilizasse o dinheiro na montagem de um time. ?É claro que Vágner Love é um ótimo jogador, mas eu acho que o mais adequado seria usar o dinheiro (da venda de Robinho) para a montagem de um grande time. A briga por Vágner é boa, mas não podemos garantir que ele vai chegar e ganhar o título Brasileiro?, disse Pelé, em entrevista à Rádio Jovem Pan. O presidente Marcelo Teixeira admitiu ontem as negociações para a contratação do atacante Vagner Love e também do lateral-esquerdo Kleber e que tem pressa em resolver esses dois casos. O dirigente admite, no entanto, que está tendo dificuldades. "As dificuldades são muito grandes", disse ele, explicando que há poucas alternativas no mercado, que os preços estão inflacionados e os clubes estão valorizando seus jogadores. Enquanto o reforço não chega, o técnico Alexandre Gallo começa nesta segunda-feira a pensar na partida de quarta contra o Fluminense, no jogo da volta da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o time da Vila perdeu por 2 a 1 e agora precisa vencer para seguir na competição sul-americana.