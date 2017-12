Pelé sugere descanso para Ronaldo se recuperar O Rei do Futebol se mostrou preocupado nesta quinta-feira com a saúde do atacante Ronaldo, da seleção brasileira, e disse que seria melhor ele ficar pelo menos uma semana afastado. ?É o momento de todo mundo estar ao seu lado, dando apoio e o ajudando em sua recuperação?, afirmou Pelé, em entrevista ao canal alemão ZDF. ?Ele já vinha tendo problemas no Real Madrid, tendo dificuldade para jogar, e agora aconteceu isso?, analisou Pelé, pressionado pelos apresentadores do programa que vai ao ar logo após todas as partidas da Copa do Mundo da Alemanha. Queriam saber se Ronaldo deveria ou não, em sua opinião, ser poupado no próximo jogo do Brasil, diante da Austrália, domingo. E o Atleta do Século pareceu apoiar a idéia. ?Um pouco de tempo pode resolver tudo. O Ronaldo precisa é descansar, uma semana que seja. Para que a seleção possa contar com ele em melhores condições ainda nesta Copa?, disse. ?O Brasil precisa dele, pela qualidade que tem e pela experiência que conquistou no futebol.? Para o maior jogador de futebol de todos os tempos, o atacante foi mal na estréia, no 1 a 0 do Brasil sobre a Croácia. ?Mas o ataque brasileiro inteiro foi ruim. Mesmo o Ronaldinho Gaúcho não jogou o que se esperava.? Pelé não quis fazer comparações entre o problema atual do camisa 9 e o que ocorreu na Copa do Mundo de 1998, quando Ronaldo se sentiu mal e teve convulsões horas antes de o Brasil ser derrotado, na final, por 3 a 0 pela França. ?Precisam agora é saber o que está acontecendo, esperar e dar tranqüilidade ao jogador, é isso o que ele necessita.?