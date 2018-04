Pelé sugere greve no futebol Era para ser apenas uma coletiva do lançamento do DVD do filme ?Pelé Eterno?. No entanto, Pelé não conseguiu escapar das polêmicas que o envolveram em uma coletiva realizada há duas semanas, quando acusou de corrupção a direção de alguns clubes brasileiros, e chamou os jogadores profissionais de ?burros?. Nesta quarta-feira, foi mais além. Propôs que os jogadores fizessem greve quando o clube deixar de pagar em dia. ?Só estou alertando. Tudo o que tenho hoje foi conquistado com o futebol. Só queria que todos eles tivessem as mesmas coisas que ganhei durante a minha carreira.? Bem que o mediador da coletiva tentou mudar o foco da entrevista. ?Lembramos que estamos reunidos aqui para falar do lançamento do DVD do filme ?Pelé Eterno?, disse em alto e bom tom, mas não conseguiu. As perguntas relacionadas à produção do diretor Aníbal Massaini Neto não passaram de cinco ou seis. Todos estavam ali aguardando uma nova polêmica por parte de Pelé. ?Não tenho medo de falar o que sinto?, avisou o maior jogador de todos os tempos. Pelé voltou a afirmar que os clubes não souberam utilizar a Lei Pelé, que a categoria dos jogadores profissionais é desunida, sim, e discordou de algumas medidas adotadas pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Também não se mostrou preocupado com a ameaça de Eurico Miranda, presidente do Vasco, em processá-lo. ?Eu não citei nome. Falei do Vasco da Gama. Mas, se a carapuça serviu, problema dele?, disse Pelé. Não parou aí: ?A Lei Pelé foi aprovada por unanimidade e propiciou a entrada de recursos financeiros aos clubes. Dinheiro que deveria ser usado para comprar jogadores, construir estádios, pagar dívidas... Aonde foi parar esse dinheiro? Os sócios e torcedores dos clubes deveriam cobrar os dirigentes?, disparou. O ex-jogador ratificou sua posição ao dizer que a classe é ?desunida?. E, como exemplo, falou que é um absurdo que jogadores aceitem ficar três, quatro meses sem receber um tostão e continuem jogando e disputando campeonatos. ?Você já viu algum movimento aqui no Brasil? Eles não sabem a força que têm. Imagina se eles paralisassem o campeonato por duas semanas... Este País ia virar um caos sem o futebol na tevê.? Estrela da história do Santos, Pelé não poupou comentários sobre a gestão de Marcelo Teixeira. Disse não saber por que o clube ainda não investiu na construção de uma sede na capital e levantou a bandeira para a construção de um novo estádio na Baixada Santista. ?Desde quando eu jogava, o Santos já tinha um nome forte, conquistava títulos e faturava muito dinheiro, mas nunca teve um estádio à sua altura. Infelizmente ainda não tem. Há alguns anos, o Marcelo gastou um dinheirão com a contratação de medalhões que já estavam em fim de carreira e o Santos não ganhou nada. Se esse dinheiro tivesse sido investido na construção de um estádio grande para o Santos, teria sido muito melhor. A Baixada precisa de um estádio moderno.? Pelé declarou ainda que o Brasil não tem condições de sediar uma Copa do Mundo. ?Hoje, o único estádio em condições de receber uma partida é o do Atlético Paranaense ? a Arena da Baixada. Nenhum outro atende às exigências da Fifa. As pessoas não conseguem usar banheiro, porque aquilo é uma pocilga. Se tiver comodidade, o torcedor irá aos estádios com freqüência?.