Pelé tenta reconciliação com o Santos Pelé ensaia uma reaproximação com o Santos. Pelo menos é o que se pode concluir das declarações dadas pelo ex-jogador na noite de quinta-feira, em São Paulo. O Atleta do Século elogiou, quem diria, o seu desafeto e atual presidente do clube, Marcelo Teixeira, e deixou bem claro que a equipe que está montando na Baixada Santista não tem a intenção de concorrer com o clube que o revelou. ?No profissional, meu único time é o Santos, poxa.? Por onde passa Pelé atrai multidões. Ninguém fica indiferente. Chegar perto dele, difícil. Falar com ele, quase impossível. Nem sempre. O Rei do Futebol participou quinta-feira de um evento de uma das empresas em que atua como garoto-propaganda, em São Paulo. Entre várias fotografias (curioso foi ver senhores empresários, de terno e gravata, se portando como criança que acaba de ver um ídolo), dezenas de autógrafos e tapinhas nas costas, ele falou detidamente sobre seu clube do coração, como ele gosta de definir o atual campeão brasileiro. ?O Santos é a minha vida. Nunca vou me afastar dele e estou pronto para ajudar em tudo o que precisarem.? Pelé, apesar de ser sempre lembrado quando se aproxima a eleição no clube, não pensa em ser candidato. ?Nunca falei que gostaria de presidir o Santos. Os outros é que dizem isso.? O maior jogador de todos os tempos lembra que possui até hoje uma cadeira cativa na Vila Belmiro e dá a entender que gostaria de reatar os laços que já foram mais unidos com a presidência. Voltando um pouco no tempo, ele chegou a exercer a função de coordenador das categorias de base do Santos na década de 90, mas se afastou definitivamente do clube em 1999, com a eleição de Marcelo Teixeira. Na campanha, Pelé apoiou José Paulo Fernandes para a sucessão de Samir Abdul-Hak. Teixeira, da oposição, jogou pesado contra o maior símbolo santista, dizendo que o Atleta do Século nunca teria ajudado o clube. Depois desse episódio, Pelé se desligou do Santos e só voltou a ser visto ao lado do time nas fases finais do Brasileiro de 2002 e em algumas partidas deste ano. Sempre no papel de torcedor, nada além disso. Hoje, desconversa sobre seu distanciamento. ?Viajo muito, por isso não fico mais próximo do clube.? Sua última contribuição, aliás, ele não deixa ninguém esquecer. ?O Robinho, o Diego e muitos desses garotos de agora passaram tudo pela minha mão?, recorda, orgulhoso da época em que coordenou as equipes amadoras. Litoral ? Para reforçar a idéia de que o Santos é e sempre será seu único time, Pelé afirmou que o clube que está montando na Baixada Santista, o Litoral Futebol Clube, não tem o objetivo de disputar competições profissionais. ?Temos uns garotos treinando nas categorias infantil e infanto-juvenil e juvenil. Vamos ver qual vai ser o rendimento deles. Se forem bem, vamos até os juniores?, disse. ?Profissional, nunca.? O Litoral foi construído em parceria com o construtor Pepe Alstut. Já possui campo de treinamento e utilizará garotos da escolinha do ex-jogador Manoel Maria, que trabalhou com Pelé no Santos. Deve estrear ainda este ano.