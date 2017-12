Pelé terá exposição sobre sua carreira Pelé anunciou nesta terça-feira que será feita uma exposição sobre a sua carreira, com 200 ou 300 peças, como troféus, camisas e sua caixa de engraxate. A previsão é a de que o evento seja inaugurado em fevereiro de 2002, no Museu de Arte de São Paulo, e em seguida, inicie sua turnê pelo Brasil. O ex-jogador manifestou seu desejo de reduzir os compromissos profissionais depois da Copa do Mundo de 2002, para se dedicar mais à família.