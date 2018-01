Pelé torce para Ronaldo quebrar seu recorde Um rei humilde e que admite concorrência. Só no Brasil. Nesta quinta-feira à noite, Pelé esteve em São Paulo para evento na empresa Golden Cross e disse que, ?se for para ajudar o País?, torcerá para que Ronaldo vá muito além de seu recorde de gols na seleção. ?Pelo Brasil, tomara que ele faça bem mais do que eu. Pode passar dos 100 ou até dos 1000 gols?, brincou. Em 104 jogos pela seleção, Pelé marcou 95 gols. Ronaldo, que afirmou no início da semana que tem como objetivo alcançar a marca do Rei, fez 48 em 71 partidas. ?É difícil, são mais de 40 gols, mas Ronaldo é um bom jogador e torço por ele?, garantiu. Pelé está otimista com a seleção nas Eliminatórias e acha que Carlos Alberto Parreira tem um time excelente nas mãos. ?O ruim é estrear contra a Colômbia, um time sempre encardido.? Ordem de rei não se questiona e, mesmo em tom de brincadeira, Pelé foi taxativo. ?O Brasil tem a obrigação de vencer na estréia.? O maior atleta do século 20 é também torcedor e assim explica por que exige bom resultado. ?Se não ganhar da Colômbia, a gente (a torcida) vai sofrer demais.?