Pelé trouxe Deivid, Santos abriu mão Pelé tem participação no sucesso do Corinthians. Foi numa peneira promovida por ele, em 1999, no Centro de Treinamento do Santos, que o atacante Deivid recebeu aval para ser contratado, iniciando a carreira profissional. Pelé descobriu o garoto. E o Santos permitiu que ele fosse jogar no rival. "São coisas que eu prefiro esquecer. O Santos se recusou a me comprar várias vezes e os donos do passe resolveram me vender para o Corinthians", conta o artilheiro da Copa do Brasil, com dez gols, três deles nas semifinais contra o São Paulo. Leia mais no Jornal da Tarde