Pelé vai comentar os jogos do Brasil na Copa pela TV alemã O ex-jogador Pelé vai comentar, a partir de junho, os jogos da Copa do Mundo pela rede de televisão alemã ZDF. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela emissora, em Hamburgo. "Ele vai trabalhar especificamente nos jogos do Brasil", explicou a ZDF em nota oficial. Ao lado de Pelé estará o ex-jogador alemão Franz Beckenbauer, que atualmente é o presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Alemanha. Ambos os jogadores atuaram juntos no final da década de 1970, pelo Cosmos, de Nova York. A rede de TV alemã pretende transmitir 48 dos 64 jogos do Mundial, que começa no dia 9 de junho. O jogo de abertura será entre Alemanha e Costa Rica. O Brasil está no Grupo F, ao lado de Japão, Austrália e Croácia.