Pelé vai escrever nova autobiografia Pelé, o maior atleta do século XX, vai escrever sua autobiografia depois de firmar um acordo - de valor não revelado - com a editora Simon & Schuster, informou nesta quinta-feira a empresa em Nova York. A idéia é lançar a obra antes da Copa do Mundo de 2006, a ser realizada na Alemanha. Segundo o porta-voz da S & S, Adam Rothberg, o título do livro será ?Pelé: sua autobiografia?. A editora informa em seu site que foi ?um acordo muito importante?, mas não revela o valor que vai pagar para o ex-jogador do Santos e do Cosmos, tricampeão mundial pela seleção brasileira e autor de mais de mil gols em sua carreira. ?A idéia é chegar às livrarias em 2006, antes da Copa do Mundo?, disse Rothberg. Em 1961, o escritor Benedito Ruy Barbosa escreveu ?Eu Sou Pelé?, primeiro biografia do goleador.