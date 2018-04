Pelé vai gravar vídeo para dizer que está bem e agradecer o carinho

Pelé gravará um vídeo no Hospital Israelita Albert Einstein nesta quarta-feira para ser divulgado por sua assessoria e profissionais que cuidam de sua imagem, com o consentimento da família. A ideia partiu do próprio Rei do Futebol, sensibilizado com a atenção que recebe por parte da mídia nacional e internacional nos dias em que permanece internado no hospital com crise renal e infecção urinária.

Desde o último fim de semana, Pelé mostra franca recuperação, sem mais a necessidade de hemodiálise (filtragem do sangue por aparelhos). Como seu organismo responde bem aos medicamentos, sobretudo aos antibióticos, ele começa a ficar impaciente no quarto. Nesta terça-feira, Pelé deixou a UTI do Einstein. Ele ainda requer cuidados especiais, mas já tem outro ânimo no hospital, onde está desde segunda-feira da semana passada sob os cuidados dos médicos Fábio Nasri e Marcelo da Costa Batista. O susto com sua saúde foi grande. "A situação é grave, mas não é crítica", disse ao Estado fonte importante do hospital um dia depois de sua internação.

O Estado também teve a confirmação na semana passada de que o Rei do Futebol só tem um rim, e isso era uma das preocupações dos médicos. Por causa de um tumor, ele tirou um dos rins quando jogava no Cosmos, dos Estados Unidos, no fim da década de 1970. O vídeo que Pelé vai gravar será curto, informativo e emotivo. Ele quer passar para o povo brasileiro, e também para as pessoas que o acompanham fora do País, que o mais "difícil" já passou e que de agora em diante ele vive a fase da "recuperação", melhorando um dia após o outro. Pelé fará brincadeiras e talvez repita, como disse em sua saída do mesmo hospital há um mês, que está pronto para outra.

Aos 74 anos, Pelé ainda necessidade de tratamentos. Os médicos estão otimistas, mas não dispostos a dar alta ao ex-jogador. Esta semana ele não sai. Pelé não está recebendo muitas visitas, e não "trabalha" no hospital - por recomendação médica. O Rei permanece na cama, mas já com boas caminhadas pelo quarto. Sua impaciência para deixar o hospital é grande.