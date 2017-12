Pelé vai montar uma equipe na Baixada Pelé está montando um novo clube de futebol na Baixada Santista. Estranho? Pode ser, mas o projeto existe. Clodoaldo, o ex-volante do Santos, atuaria como dirigente e o time, que futuramente disputaria torneios profissionais, seria lançado já em setembro. Henrique Mello, sócio da agência de publicidade RSVP, responsável pela divulgação do projeto, disse que o estádio do Litoral Futebol Clube (o nome é idéia do próprio Pelé) já está em fase adiantada de construção - no bairro Baixa do Macuco, em Santos. O clube já tem logotipo, escudo e, segundo Clodoaldo, que admitiu ter sido sondado pelo Rei, possui até um centro de treinamento, no bairro Aparecida. "Pelo que fiquei sabendo, o CT seria inaugurado em setembro ou, no máximo, em outubro", confirmou. O Litoral inicialmente disputará competições nas categorias amadoras e utilizará os garotos treinados por Manoel Maria, ex-jogador santista. Os investimentos estão sendo feitos por Pelé e por dois dos maiores empresários do setor de construção da região, Armênio Mendes e Pepe Altstut.