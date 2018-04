Pelé vai pedir aposentadoria Édson Arantes do Nascimento, o Pelé, vai pedir aposentadoria. O Rei, segundo o jornal O Estado de Minas, ligou ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e pediu um levantamento de todos os jogos oficiais que participou durante os 18 anos que defendeu o Santos Futebol Clube. A entidade vai separar as fichas de cada partida e enviar tudo para o INSS. O Santos foi o único clube pelo qual Pelé atuou profissionalmente no Brasil. Normalmente, a aposentadoria do ex-jogador estaria condicionada aos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais pelo clube. Mas, como não tem certeza de que todos estes recolhimentos foram feitos, o Rei pediu os documentos à CBF para tentar a contagem do tempo de serviço apenas por meio das fichas dos jogos e registros da entidade. Ricardo Teixeira teria respondido prontamente ao pedido e acionado o departamento técnico da CBF para fazer o levantamento. Se a estratégia for aceita e o INSS contar os 18 anos de Pelé como jogador, os 17 restantes para completar o tempo de aposentadoria seriam preenchidos pelas atividades do Rei como empresário. Segundo o Estado de Minas, o objetivo de Pelé é receber o teto da aposentadoria permitido, ou seja, R$ 2.508,72.