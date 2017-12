Pelé vaiado na despedida de Maradona Se as rusgas entre Pelé e Maradona por causa da eleição da Fifa do melhor Jogador do Século cessaram após a entrega do prêmio, não se pode dizer o mesmo da torcida argentina para com o melhor jogador de todo os tempos. Quando chegou ao estádio ?La Bombonera? para assistir a despedida do ex-jogador argentino, Pelé foi vaiado pelos cerca de 50 mil torcedores presentes. Apesar de não ter seu nome anunciado pelo sistema de rádio do estádio, Pelé estava acompanhado do presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Julio Grondona, e visto pelos torcedores passou a ser achincalhado. ?Brasileiro, brasileiro, que triste se vê, Maradona é o melhor, maior do que Pelé?, cantaram em coro os torcedores.