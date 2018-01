Pelé vê Real Madrid vencer de virada Pelé deu o pontapé inicial e o Real Madrid de Vanderlei Luxemburgo venceu mais uma. Em noite de visita ilustre ao Santiago Bernabeu, o Real não decepcionou e bateu o Zaragoza por 3 a 1. O Rei do futebol, convidado à capital espanhola para visitar o clube e conversar com o técnico brasileiro, entrou no gramado antes da partida, foi muito aplaudido por público e jogadores, e saiu para as tribunas após dar um abraço no brasileiro Sávio, atacante do Zaragoza. Antes do jogo, Pelé, que passou um dia concedendo muitos autógrafos e entrevistas em Madri, fez novos elogios a Luxemburgo e ao atacante Robinho, cobiçado pelo Real. O Rei também voltou a criticar a organização do futebol brasileiro. "O Brasil é um celeiro inesgotável, mas a saída massiva de jogadores tem um lado triste. Há jogadores que saem com 15 ou 16 anos para Rússia, Japão, Suécia, Suíça", disse. "O Brasil, dentro de campo, é o melhor, o número um, mas fora de campo a administração é a pior. É triste." Pelé voltou a citar grandes clubes como Flamengo, Vasco e Corinthians como exemplo de falta de seriedade. "Se saem assim é porque não existe organização profissional. Antes, os jogadores que estavam em formação eram contratados pelos grandes clubes de São Paulo e do Rio antes de vir à Europa. Agora saem diretamente sem passar por estes clubes." Em campo, o Real viveu um primeiro tempo complicado, na terceira partida no Espanhol sob o comando de Luxemburgo. Depois de começar melhor, o time foi surpreendido por um belo gol do atacante David Villa, após falha do zagueiro Helguera. O Real se desencontrou por alguns minutos, mas empatou aos 42, em rápida triangulação pelo meio. Zidane tocou para Ronaldo que, de primeira, deixou Raúl na frente do gol para apenas desviar do goleiro adversário. Na segunda etapa, Ronaldo virou o jogo de cabeça, logo aos 9 minutos, após chute do português Figo, que recebera em impedimento não marcado pelo árbitro. Cinco minutos antes do fim, o inglês Owen fez o terceiro, em belo toque da entrada da área. O Real agora é vice-líder, com 38 pontos.