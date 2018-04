Pelé volta a cobrar ética no futebol Em mais uma reafirmação ao mundo de que Pelé foi o melhor jogador da história, a Fifa condecorou nesta quinta-feira o brasileiro em Zurique com a Ordem do Mérito do Centenário da entidade. Em uma festa com a presença de ex-craques e técnicos de todo o mundo, Pelé recebeu a premiação ao lado do alemão Franz Beckenbauer, que acabou se tornando um coadjuvante de luxo diante dos comentários e da atenção dos dirigentes internacionais ao ex-jogador brasileiro. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, deixou claro sua preferência pelo brasileiro. "Um é o Kaiser (Imperador, em alemão), mas o outro é o verdadeiro rei do futebol, Pelé", afirmou. O próprio Beckenbauer dedicou quase todo seu discurso no evento ao ex-jogador brasileiro e apontou que o fato de estar sendo condecorado ao lado de Pelé o deixava mais orgulhoso que a medalha em sí que estava recebendo da Fifa. "Ele (Pelé) é meu herói", afirmou o alemão durante o evento que inicialmente estava programado para ocorrer em maio, em Paris, durante a celebração dos 100 anos da Fifa. Observadores apontam que o Rei e o Kaiser são os "cartões postais" da Fifa e servem aos objetivos da entidade de passar uma idéia de que os ídolos do futebol não são apenas aqueles com carreiras brilhantes, mas também com um comportamento exemplar fora de campo. Após a cerimônia, Pelé falou à Agência Estado e voltou a pedir que os cartolas administrem de forma mais transparente o futebol nacional. O ex-jogador também confirmou que está pedindo sua aposentadoria no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Eis os principais trechos da entrevista: Agência Estado - Entre tantos títulos e homenagens, a Fifa dedica mais uma condecoração ao sr. Qual sua avaliação sobre mais essa manifestação? Pelé - Esse prêmio representa muita responsabilidade. Ser indicado sempre como melhor exige que você sempre dê o exemplo. AE - No mesmo dia em que recebe essa homenagem, comenta-se no Brasil que o sr. estaria coletando documentos na CBF para solicitar sua aposentadoria ao INSS. O sr. confirma a informação? É verdade. O meu contador me perguntou se eu tinha os documentos da CBF para contar o tempo de trabalho e eu não os tinha. Desde os 15 anos trabalho e não vou parar, mas legalmente é bom ter essa aposentadoria e por isso estamos pedindo os documentos à CBF. Não vou parar minhas atividades, mas vou dar mais tempo aos meus filhos. Essa será minha aposentadoria. AE - Não o incomoda o fato de pessoas estarem leiloando os objetos do sr., como ocorreu na terça-feira com a camisa que vestia na final da Copa de 1958 e que arrecadou cerca de R$ 300 mil? Não, de jeito nenhum. É bom explicar que, na Copa, jogávamos com duas ou três camisas. Uma das camisas da final de 1958 eu a guardei e a que eu usei no primeiro tempo deve ser essa que foi leiloada. A minha está comigo, na minha sala de troféus, e eu não a leiloaria nunca. Mas agora é moda leiloar os trajes pessoais. O fato de ser leiloado já é uma lembrança boa, porque ninguém se lembrava que o Brasil jogou com camisa azul no final da Copa. AE - No Brasil, alguns dirigentes parecem não estar contentes com o que o sr. afirmou na semana passada, cobrando transparência financeiras dos clubes e criticando certos cartolas. Eu não critiquei ninguém. Apenas estou chamando a atenção para uma boa administração do futebol. Todas as empresas prestam contas todo o final de ano. Porque só os clubes de futebol e confederações brasileiras não se preocupam com isso e acham ruim? Não sei porque acharam errado? Eles deveriam ficar contentes com medidas como essas pois fariam uma coisa honesta e aberta. AE - Há um mês a Inglaterra adotou um código de ética para os dirigentes do futebol. O sr. seria a favor de algo parecido no Brasil? Se isso fosse criado para o futebol, também deveria ser criado para os políticos.