Pelé x Procópio marca Santos x Cruzeiro Uma disputa inglória marca a história do confronto Santos e Cruzeiro. De um lado, o zagueiro Procópio, de estilo clássico, de outro, Pelé, que dispensa apresentações. Antes de falar do encontro entre os dois times na decisão da Taça Brasil de 1966, voltemos um pouco no tempo. Dia 3 de setembro de 1961, Morumbi. Procópio, pelo São Paulo, tem como função anular o melhor jogador do mundo. Mas é substituído no intervalo. Em 45 minutos, foi humilhado, não viu a bola e, em pleno estádio são-paulino, deu Santos: 6 a 3. De volta a 1966, Taça Brasil. Aos 31 do segundo tempo da maior goleada do Cruzeiro sobre o Santos (6 a 3), Pelé entra forte em Piazza. Procópio, agora no time mineiro, toma as dores do companheiro. Armando Marques expulsa os dois. O Cruzeiro venceu o jogo de volta por 3 a 2 e foi o campeão nacional. Dois anos depois, 13 de dezembro, um fim trágico. Ataque santista, aos 27 do segundo tempo, Procópio recebe um duro carrinho de Pelé. O zagueiro quebrou a perna, o Santos venceu por 2 a 0 e, mais tarde, ficou com o título brasileiro. Pelé não foi sequer expulso.