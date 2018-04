Pellegrini confirma que David Silva desfalcará Manchester City contra o Real

David Silva sofreu uma lesão no tendão ainda no primeiro tempo do jogo de ida com o Real Madrid, na última terça-feira, e precisou ser substituído. De acordo com Pellegrini, o espanhol só terá condições de voltar a defender o Manchester City nesta temporada se o time se garantir na decisão da Liga dos Campeões.

Já a situação de Yaya Touré é menos grave e ainda está indefinida. O volante ficou fora do jogo de ida com o Real Madrid em razão de uma lesão na perna direita, sofrida no compromisso anterior do time, diante do Stoke City, pelo Campeonato Inglês, e também não vai atuar neste fim de semana. Porém, ele ainda não está descartado do segundo duelo com o time espanhol.

"David tem uma pequena lesão no tendão, por isso ele não vai estar apto para esta semana. Ele precisa de duas ou três semanas para se recuperar. Yaya começa hoje a trabalhar, vamos ver como ele melhora no fim de semana, vamos ver se ele estará apto na quarta-feira", explicou Pellegrini.

Com o Manchester City em terceiro lugar no Campeonato Inglês, o treinador garantiu que o time estará concentrado no duelo com o Southampton. "Temos duas competições diferentes, uma é o Campeonato Inglês, onde queremos estar o mais perto do topo da tabela que pudermos e o outro é para tentar chegar a essa final. A melhor maneira de jogar na quarta-feira é jogar bem e vencer no domingo", disse.

O treinador só reclamou da marcação da partida com o Southampton para o domingo, lembrando, inclusive, que o Real Madrid vai entrar em campo um dia antes pelo Campeonato Espanhol - enfrentará neste sábado a Real Sociedad, fora de casa. "Estamos representando a Inglaterra e a Premier League na Liga dos Campeões. Pelo menos você não quer dar uma vantagem para a outra equipe", afirmou o treinador.