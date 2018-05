Pellegrini minimiza baixas de Kaká e Cristiano Ronaldo As duas principais contratações do Real Madrid nesta temporada não poderão enfrentar o Valencia, sábado, em Valência. O meia brasileiro Kaká está lesionado, enquanto o português Cristiano Ronaldo cumprirá suspensão. O técnico Manuel Pellegrini, no entanto, minimiza as ausências e diz que a equipe precisa se acostumar com os desfalques.