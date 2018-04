Pelo Coritiba, meia Alex busca o 1º título jogando em casa

CURITIBA - O meia Alex pode conquistar hoje o primeiro título paranaense. Basta o seu time, o Coritiba, empatar com o arquirrival Atlético no Estádio Couto Pereira, às 16h, na segunda partida da decisão do Campeonato Paranaense.

A primeira partida da decisão terminou empatada por 2 a 2 e 0 Coritiba joga por uma igualdade hoje por ter feito melhor campanha.

O Atlético vai jogar novamente com uma equipe sub-23, mas o experiente Alex (35 anos) não vê nesse fator uma grande vantagem.

"O Atlético será sempre o Atlético. É uma equipe que cresceu, que evoluiu e também chega forte. São jogadores profissionais", disse o meia.