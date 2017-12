Pelo Gaúcho, Inter vence 15 de Novembro O Internacional venceu o 15 de Novembro por 2 a 0 nesta quinta-feira pelo Campeonato Gaúcho. O primeiro gol foi marcado por Edinho, aos 32 minutos do primeiro tempo, aproveitando um dos vários cruzamentos que a defesa adversária não conseguiu interceptar durante o jogo. O chuveirinho seguiu no segundo tempo, e aos 36 minutos Oséas fez 2 a 0, marcando seu primeiro gol pelo Internacional, também de cabeça. Com o resultado o Inter chegou a oito pontos na classificação da Chave A. Outros resultados: Caxias 1 x 0 Santa Cruz e São Gabriel 0 x 0 Juventude.